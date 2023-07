Radio Isav e Aeroporto d'Abruzzo, al via trasmissioni live

Intrattenere i passeggeri in attesa delle operazioni di imbarco, contribuendo al tempo stesso al progetto di solidarietà in favore delle persone affette da Sla. Nasce con quest'obiettivo la collaborazione tra Saga e Radio Isav, la street radio-Tv digitale creata nel 2021 da un'idea del consiglio direttivo dell'associazione Isav (Io Sono Ancora Vivo Ets-Odv). A partire da oggi, la Radio ha cominciato a trasmettere in diretta dall'Aeroporto d'Abruzzo, attraverso le applicazioni per Smartphone, SmartTv, Alexa e Google Home. L'associazione, fondata in memoria di Franco Bruno D'Andrea, un padre, un marito, che ha contratto la Sla a 48 anni e combattuto con essa per 8 anni, assiste quotidianamente il 75% dei malati di Sla Abruzzesi. Radio Isav, che si fonda sugli stessi valori dell'associazione, è una società benefit che si occupa di mantenere economicamente agli studi i figli dei pazienti Sla in vita o defunti.

La Radio, punto di riferimento per l'informazione e l'intrattenimento della città di Pescara, con una fidelizzazione degli ascoltatori del 96% e un tempo di connessione continuo medio di 46 minuti, intratterrà i passeggeri durante le attese di imbarco e darà il benvenuto a tutti i turisti che arrivano in Abruzzo. Trasmetterà tutti i giorni dalle 8 alle 12.

"Siamo davvero contenti di poter accogliere nella nostra galleria aeroportuale Radio Isav - ha commentato il vicepresidente della Saga Alessandro D'Alonzo - Abbiamo accolto favorevolmente la proposta dell'emittente, spinti dalla finalità benefica del progetto che con la Radio consente di supportare famiglie che vivono le difficoltà dovute alla Sla, ma anche per dare un'opportunità di intrattenimento ai passeggeri che volano attraverso il nostro scalo. La postazione della radio è anche un infopoint dove vengono distribuite informazioni utili ai passeggeri che cercano collegamenti, posti di attrazione, posti dove alloggiare e mangiare".



