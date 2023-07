Calcio:in 1.300 per l'amichevole della Salernitana in ritiro

Oltre 1.300 persone sugli spalti, tribuna e curva esaurite a Rivisondoli: ecco la risposta dei tifosi della Salernitana, già in clima campionato. In Alto Sangro ieri era in programma il secondo test amichevole della Salernitana, contro il Picerno. Al fischio d'inizio del direttore di gara, alle 18 in punto, lo stadio era pieno in ogni ordine di posto.

Il ritiro estivo della squadra è stato messo a dura prova dal caldo asfissiante tant'è che gli orari delle amichevoli sono stati posticipati di un'ora. Il prossimo 28 luglio la Salernitana cederà il testimone al Napoli campione d'Italia che alloggerà nell'hotel Acqua Montis di Rivisondoli per allenarsi, invece, a Castel Di Sangro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA