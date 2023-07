Swing sotto le stelle, Aielli presenta la 3/a edizione

Tutto pronto per la terza edizione di Swing sotto le Stelle, festival di qualità nell'estate abruzzese che, nei primi due anni, ha fatto registrare circa settemila presenze provenienti da tutto il centro Italia.

Location dell'evento sarà, ancora una volta, Aielli (L'Aquila), nel Borgo Universo famoso per la sua street art.

Giovedì 10 agosto, a partire dalle 17, note, balli, colori, divertimento prenderanno vita tra vicoli e piazzetta del paese, per una particolare notte di San Lorenzo. Swing sotto le Stelle è pensato e progettato come un festival itinerante, a ingresso gratuito, dove perdersi tra concerti, mostre, esposizioni e i colori e le forme della bellissima street art. Anche quest'anno saranno quattro i concerti gratuiti dislocati in altrettante postazioni del borgo: si esibiranno Crazy Stompin' Club, Le Chat Rouge, Fabio Orfanelli Swing Band e Max Pirone (T)herapy Trio.

Per tutta la giornata, fino a tarda sera, sarà possibile visitare l'area market fornita di oggettistica, artigianato e abbigliamento. Street food ben assortito e variegato. Si potrà, previa prenotazione, prendere parte ai tour dei murales e visitare l'osservatorio astronomico presente all'interno della Torre delle Stelle. Il pomeriggio sarà dedicato alle lezioni gratuite di ballo swing, per esperti e neofiti, singoli o coppie, a cura del maestro Emanuele Margiotta della Swinghaus di Roma. A rendere più dinamico l'evento ci sarà il dj set di Miss Yaya Pin Up, artista e presentatrice.

La principale novità di quest'anno, però, è rappresentata dall'unione delle forze tra varie realtà culturali e artistiche del territorio abruzzese. Infatti, oltre all'associazione culturale Erebor e a The Walk of Fame magazine storici organizzatori dell'evento, hanno stretto un forte legame di amicizia e collaborazione anche la Cooperativa di comunità "La Maesa" di Aielli e lo staff organizzativo del festival Borgo Universo. Partner dell'iniziativa saranno anche Igers L'Aquila e Igers Abruzzo, community abruzzesi di Igers Italia, la più grande associazione italiana legata al mondo della comunicazione visiva, con particolare riferimento alla produzione di contenuti multimediali.



