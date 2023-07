'Il lago dei cigni' apre festival di danza 'I Cento passi'

Ci saranno 32 ballerini sul palco in uno spettacolo diviso in quattro atti, e un unico intervallo.

Sono questi i numeri straordinari de "Il lago dei Cigni" in programma lunedì 24 luglio, ore 21.30, sulla Scalinata di San Bernardino all'Aquila, nell'ambito della rassegna di danza "I Cento Passi", organizzata dal Teatro dei 99 dell'Aquila. La compagnia di "Nuovo Balletto classico" coofondata da Liliana Cosi, ultima étoile del Teatro La Scala di Milano e del Balletto Bolshoi di Mosca, presenta una versione di uno dei più famosi e acclamati balletti del XIX secolo, musicato da Pëtr Il'ič Čajkovskij. Un allestimento che porta in scena un corpo di ballo di 30 danzatori e due primi ballerini che incanteranno il pubblico presente, trasportandolo nelle magiche atmosfere realizzate dai coreografi Marius Petipa e Lev Ivanov sulle famosissime musiche di Ciaikovskij.

Il "Nuovo Balletto Classico" nasce nel luglio 2016 ed oggi è riconosciuta dal Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo (FNSV), come erede della prestigiosa compagnia fondata da Liliana e Marine Stefanescu "Compagnia Balletto Classico Cosi-Stefanescu" con il desiderio di raccogliere la ricca eredità di tutto il lavoro dei loro maestri.

"Un balletto davvero difficile da vedere in Italia, per la grande complessità della messa in scena", dice Liliana Cosi. "Ci vuole coraggio per proporlo. È uno spettacolo che raramente si vede all'aperto proprio per la sua difficoltà di allestimento e il pubblico dell'Aquila sicuramente lo gradirà. È un balletto che si svolge in ambienti diversi, quindi c'è bisogno di 4 atti per i cambio scena. E un grosso impegno per la compagnia che lo propone. Le prove vanno avanti da più di un mese, lunedì sarà una serata speciale".



