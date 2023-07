Ciccone maglia a pois: Marrone (Fci), ora è fra i migliori

È una giornata storica quella di oggi per il ciclismo abruzzese con la maglia a pois conquistata da Giulio Ciccone al Tour de France. Festa grande a Brecciarola di Chieti dove risiede la famiglia del ciclista della Lidl-Trek.

Raggiante il presidente della federazione ciclistica abruzzese Mauro Marrone. "Ciccone con il successo di oggi e con questa affermazione ripete quanto di buono aveva fatto quattro anni fa quando sempre al Tour conquistò la maglia gialla.

Ciccone è a pieno titolo uno dei migliori ciclisti italiani. Per noi quello di oggi è un grande giorno perché come Abruzzo abbiamo anche vinto i campionati italiani a cronometro a squadre categoria Allieve nel bellunese con il team Di Federico. Gran bella giornata per il ciclismo abruzzese dai più giovani ai professionisti".



