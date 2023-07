Castelbasso, borgo della cultura nel segno di Enzo Cucchi

Castelbasso torna a essere il borgo della cultura per la nuova edizione, la 25/a, della rassegna estiva allestita nel piccolo centro del Teramano dalla Fondazione Malvina Menegaz per le arti e le culture, presieduta da Osvaldo Menegaz. Da domani, domenica 23 luglio a domenica 27 agosto nelle sale del palazzo De Sanctis un omaggio a Enzo Cucchi dal semplice, ma esaustivo titolo 'Enzo Cucchi - La mostra', curato da Ilaria Bernardi; questo pomeriggio l'apertura in anteprima.

Un excursus nella sua produzione artistica degli ultimi dieci anni, finora ancora poco indagata. A palazzo Clemente, invece, ci sarà l'esposizione di opere scelte per un nuovo percorso.

Pezzi tratti dalla collezione della Fondazione Menegaz secondo quattro comuni denominatori che delineano altrettanti percorsi all'interno di essa.

Non mancheranno, come da tradizione, la musica di qualità, in collaborazione con la Società della musica e del teatro Primo Riccitelli di Teramo, Abbazie Jazz festival, l'Istituzione sinfonica abruzzese, l'organista Roberto Marini; e la letteratura, grazie al solido rapporto con il Fla, Festival di Libri e Altre cose di Pescara.

Il programma parte dunque domani, con il 'Never give up tour' dei Globetrotter, feat Dave Weckl e Alain Caron. Venerdì 28, per il Fla a Castelbasso, Guido Catalano celebrerà Italo Calvino in maniera originale. Sabato 29 luglio, la rassegna di organo allestita da Roberto Marini.

Domenica 30 luglio, concerto degli Extraliscio. E poi, tra gli altri, numerosi, appuntamenti, lo scrittore Antonio Manzini con un inedito 'Schiavone', l'omaggio a Lucio Dalla di Servillo-Girotto-Mangalavite, la pop band inglese Matt Bianco, e la Sinfonica abruzzese, diretta da Benedetto Montebello, con i brani delle colonne sonore più celebri di Hollywood, accompagnati da immagini delle pellicole.



