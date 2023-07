'Percorsi di Luce' mostra di Bellini nelle Grotte di Stiffe

'Percorsi di Luce' è il titolo della mostra dell'artista Tina Bellini, curata da Alessio Musella, che è stata presentata nell'ambito del Festival d'Estate, promosso dall'amministrazione comunale di San Demetrio ne' Vestini in collaborazione con Arti e Spettacolo, l'associazione 1CONA, l'associazione Vibe. Location d'eccezione della mostra, , in programma dal 21 al 30 luglio, le suggestive Grotte di Stiffe.

"Si tratta di quattro opere che rappresentano l'infinito", spiega l'artista Bellini "di cui una miniatura di 50 centimetri dell'opera precedentemente esposta in Qatar per i Mondiali, che invece misurava 2 metri e 30". "Siamo felici di poter contribuire così a promuovere il territorio attraverso l'arte contemporanea", ha aggiunto l'art director Alessio Musella. Soddisfatto il sindaco Antonio Di Bartolomeo che sottolinea: "I dieci gironi di Festival coinvolgeranno tutto il territorio comunale, dalle Grotte di Stiffe, con questa meravigliosa mostra, al Parco della Musica, fino alle attività commerciali del posto. Inoltre, dal 24 al 31 luglio ospiteremo anche il primo Campus musicale con circa 60 ragazzi provenienti da tutta Italia, con Federica Vignoni ed Enrico Melozzi".

"Per noi è una gioia immensa ospitare opere d'arte d'eccellenza per un'esposizione che testimonia il grande lavoro che l'Azienda Speciale Territorio e Cultura sta facendo per le stesse Grotte e tutto il territorio", ha detto Giovanni Cappelli, l''amministratore unico dell'Ast, che gestisce le Grotte di Stiffe.



