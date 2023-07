Marsilio, con Infineon cresce automotive in Abruzzo

"Il settore automotive in Abruzzo cresce ulteriormente grazie all'approvazione dell'accordo per l'innovazione con Infineon Technologies Italia, notizia che ho appreso con grande soddisfazione. Ringrazio il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per aver dato la definitiva approvazione alla stipula di questo accordo, che ha come obiettivo il miglioramento dell'affidabilità dei sistemi e dei componenti elettronici nel settore automotive tramite l'utilizzo di intelligenza artificiale e che verrà realizzato in Abruzzo oltre che in Emilia Romagna e in Veneto. Un progetto che ha coinvolto anche l'università dell'Aquila qualificando ulteriormente le eccellenze del nostro territorio". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA