La Fontamara di Aielli fa tagliando contro sole e intemperie

Ben 53.839 parole trascritte da 240 pagine su 80 metri quadrati di parete con 3 chilometri di righe d'inchiostro nero. Questi i numeri da record del lavoro ispirato al romanzo di Ignazio Silone Fontamara che è stato integralmente riportato su un murale a firma di Andrea Parente, inaugurato nel 2018 nel cuore di Borgo Universo ad Aielli (L'Aquila).

In 5 anni gli agenti atmosferici hanno intaccato il murale che rischiava di sparire. Di qui l'intervento di restauro, portato avanti minuziosamente sin dalle scorse settimane, andando a 'ripassare' ogni singolo segno.

"Non potevamo rimanere a guardare - spiegano dall'amministrazione - perché, come diceva Silone, 'Il destino è un'invenzione della gente fiacca e rassegnata'. E siccome noi non siamo né fiacchi né rassegnati abbiamo deciso di affidare il restauro a dei professionisti".

"Il sole cancella e noi riscriviamo - continua il messaggio -. Un 'tagliando' ogni 5 anni ce lo possiamo permettere. Il capolavoro sta tornando com'era dal principio. Questo è Aielli".





