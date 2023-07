Giudice annulla licenziamenti alla Sanmarco di Atessa

Sui licenziamenti collettivi alla Sanmarco Industrial srl di Atessa (Chieti) il giudice del lavoro del Tribunale di Lanciano Cristina Di Stefano ha accolto i ricorsi presentati dalla Fim Cisl Abruzzo- Molise per 10 dei suoi iscritti e ha annullato e dichiarato illegittimo i licenziamenti fatti nel marzo 2022 dalla San Marco.

L'azienda è stata inoltre condannata a reintegrare i lavoratori nel posto di lavoro con corresponsione di un indennizzo economico pari da 12 a 20 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione con condanna alle spese di giudizio. Lo scorso anno la Fim Cisl aveva fortemente contestato la legittimità dei licenziamenti, in totale ne furono 50, e le procedure adottate dalla società.

Non tutti i licenziati hanno fatto ricorso in tribunale. Per i suoi iscritti la Fim si è affidata ai propri legali avvocati Pierpaolo Andreoni, Carmine Di Risio e Lucia D'Aloisio per vedere riconosciute le proprie ragioni. "Grande vittoria contro la Sanmarco Industrial in un momento di crisi sociale ed economica - dicono soddisfatti il segretario generale Domenico Bologna e il segretario interregionale Amedeo Nanni - Ringraziamo i lavoratori per la fiducia accordata al sindacato e ai legali per la puntuale opera effettuata. La Fim Cisl sarà sempre vicino ai propri iscritti ed ai lavoratori in generale".

La Sanmarco, che produce costruzioni meccaniche, cassoni e ribaltabili anche per il furgone Ducato della Sevel, nel 2017 contava 168 lavoratori.



