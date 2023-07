Asrem proroga convenzione con Asl di Lanciano-Vasto-Chieti

L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha prorogato la convenzione con l'Azienda sanitaria locale di Lanciano-Vasto-Chieti per l'acquisto di prestazioni specialistiche nella disciplina di Pediatria presso l'ospedale San Timoteo di Termoli (Campobasso) in conseguenza della "persistente grave carenza di medici specialisti in Pediatria nella sede ospedaliera" molisana. Il provvedimento, a firma del Commissario straordinario Asrem, Evelina Gollo, in quanto, nonostante l'Asrem abbia attivato tutte le previste procedure concorsuali (avvisi pubblici per il conferimento a tempo determinato, selezioni per conferimento incarichi libero professionali, concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato) per il reperimento di personale medico pediatra, le procedure concorsuali, alcune delle quali infruttuose o ancora in atto, non sono allo stato risolutive delle criticità.

L'attività di consulenza, articolata in accessi settimanali della durata complessiva di 36 ore circa, per un minimo di 10 turni mensili, sarà effettuata dal personale medico specialista al di fuori dell'orario di lavoro e comunque subordinatamente alle esigenze di servizio dell'azienda di appartenenza e determinata in funzione delle necessità dell'Asrem.



