Adsp Adriatico Centrale, da 57 a 86 persone occupate

Nuova pianta organica per l'Autortà di sistema portuale dell'Adriatico Centrale, che passa da 57 a 86 persone occupate. È stata approvata oggi all'unanimità dal Comitato di gestione, con il parere positivo, espresso ieri, dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, riferisce una nota. L'obiettivo è di avere una dotazione organica "adatta ad affrontare le nuove sfide dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico, per offrire un servizio sempre più efficiente agli operatori e alle comunità dei sette porti di competenza di Marche e Abruzzo". L'attuale pianta organica dell'Adsp, approvata nel 2019, prevede una dotazione di 57 persone occupate di cui 5 dirigenti, compreso il segretario generale, 12 quadri e 40 impiegati. Per completare il quadro delle posizioni già previste si stanno svolgendo, in questi mesi, i concorsi per assumere, entro l'anno, le nove figure mancanti.

Tra le sfide da affrontare nei prossimi anni l'ampliamento delle competenze con l'ingresso del porto di Vasto, l'attuazione del Documento di programmazione strategica di sistema, con l'aggiornamento dei singoli piani regolatori portuali, la gestione e la progettazione degli interventi da realizzare con gli oltre 200 milioni di risorse del Pnrr e del Fondo complementare portuale, il completamento della transizione digitale dell'Ente. Il l nuovo organigramma comprenderà 86 figure di cui 5 dirigenti, incluso il segretario generale, 18 quadri e 63 impiegati. Il documento, redatto dal gruppo di lavoro, composto dal segretario generale Salvatore Minervino e dai dirigenti Adsp, passa ora all'analisi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'approvazione finale.

Secondo il presidente dell'Adsp Vincenzo Garofalo "l'approvazione odierna del Comitato di gestione della pianta organica è un passaggio fondamentale per la crescita del nostro Ente". Dopo le valutazioni ministeriali "proseguiremo con il percorso di valorizzazione dei nostri collaboratori e dopo con l'inserimento delle nuove figure di cui avremo bisogno per soddisfare la necessità di offrire servizi sempre più adeguati alle richieste del cluster marittimo e delle comunità portuali".





