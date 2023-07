Si accascia con la bici sotto al sole, soccorso in ospedale

Il caldo pericoloso incrementa il numero di soccorsi anche sul territorio peligno. Un 50 enne di Sulmona, poco prima delle 16 di oggi, si è accasciato a terra sotto gli occhi increduli dei passanti mentre passeggiava sul marciapiede in via Lamaccio, in compagnia della sua bici. L'uomo è stato prontamente soccorso da alcuni residenti del quartiere che hanno allertato il centralino di emergenza del 118 e la Polizia Locale. Una volta giunta sul posto, visto lo stato di totale incoscienza, l'ambulanza ha trasportato il 50 enne nel pronto soccorso del nosocomio sulmonese. Qui l'uomo si è ripreso dopo circa venti minuti di panico. Si stanno svolgendo gli accertamenti sanitari del caso. Nel capoluogo peligno, tra le 14 e le 16, la temperatura ha raggiunto la soglia dei 41,6 gradi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA