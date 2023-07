I Jethro Tull chiudono la 51/a edizione di Pescara Jazz

Tra i nomi degli artisti che impreziosiscono il cartellone della 51/esima edizione di Pescara Jazz, tra cui Damien Rice, Diannne Reeves, Dee Dee ridge Water, oppure gli Sharky Puppy e Michael League (vincitori di 5 grammy), spicca quello dei Jethro Tull, nella serata di chiusura della kermesse. Lunedì 31 luglio, il flauto magico di Ian Anderson tornerà a incantare il Teatro d'Annunzio in uno dei concerti più attesi dell'estate pescarese. Il musicista britannico suonerà con i suoi Jethro Tull alcuni dei brani più significativi della loro discografia decennale, dai dischi di inizio carriera a 'RökFlöte', il 23/o album uscito lo scoro aprile. Un progetto che continua a macinare chilometri e date, stagione dopo stagione. I Tull registrarono e pubblicarono il loro primo album, 'This Was', alla fine degli anni Sessanta, con la formazione originale con Glenn Cornick, Clive Bunker, Mick Abrahams e lo stesso Anderson. Dopo la sostituzione di Abrahams con Martin Barre, circa altri 30 musicisti si sono avvicendati nelle file del gruppo, pur lasciando inalterato un marchio che sopravvive e dura nel tempo.

"I festival dalle giornate con line up articolate non rientrano tra le mie preferenze - ha detto Anderson in vista della kermesse del capoluogo adriatico -. Troppo rumore e troppe persone dietro le quinte. Preferisco, come nel caso di Pescara, le manifestazioni fatte da una serie di serate dedicate al singolo musicista. Riesco a concentrarmi meglio ". Il suo stile e la sua tecnica al flauto sono in continua evoluzione. "Sono completamente autodidatta - ha aggiunto il musicista scozzese - quindi nei primi 20 anni ho fatto i conti con vari errori da principiante! Dagli anni Novanta ho iniziato a suonare flauti di migliore qualità. Cerco di replicare il mio "vecchio" modo di suonare, ma utilizzando le diteggiature corrette e le tecniche insieme alle migliorie che ho apportato negli ultimi 30 anni".

