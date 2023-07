Fiamme in autodemolizione, a fuoco carcasse e pneumatici

Cento pneumatici e tre carcasse di auto in fiamme. È questo il bilancio dell'incendio divampato dopo le cinque di questa mattina nell'autofficina di demolizione in località Santa Brigida a Pratola Peligna. Ad allertare il centralino dei Vigili del Fuoco sul numero di emergenza è stato il custode della struttura che si è accorto del rumore delle fiamme e della lunga colonna di fumo, notata anche nel centro abitato di Sulmona. I pompieri sono intervenuti con tre mezzi e hanno contenuto il rogo che si è esteso su un'area di circa venti metri. Sull'origine dolosa dell'incendio ci sarebbero pochi dubbi. Orario e circostanze fanno pensare ad un vero e proprio atto incendiario tant'è che sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Pratola Peligna per svolgere i primi accertamenti. L'area interessata dalle fiamme non sarebbe coperta da telecamere di sorveglianza, come conferma il titolare dell'officina. Le indagini sono state comunque avviate e battono la pista del dolo



