Eyof 2023, Fuschini e Trignani in nazionale giovanile nuoto

Ci sarà una rappresentativa pescarese all'imminente European Youth Olimpic Festival di nuoto, evento che si svolgerà a Maribor (Slovenia) dal 23 al 29 luglio: il responsabile delle squadre nazionali giovanili Marco Menchinelli ha diramato la lista dei convocati, tra i quali spiccano i nomi del nuotatore pescarese Lorenzo Fuschini (classe 2007), atleta tesserato per la società Specialisti Dello Sport che quotidianamente si allena presso il Centro Sportivo Le Naiadi, e, in qualità di tecnico, il suo allenatore Mattia Trignani.

Fuschini vestirà i colori della nazionale andando a gareggiare nelle sue specialità, i 100 e i 200 rana, di cui è campione d'Italia 2023 in vasca corta. Per l'atleta si tratta della seconda convocazione in nazionale giovanile, ricordando che nella scorsa stagione ha gareggiato in Coppa Comen - Mediterranean Cup a Lymassol (Cipro) conquistando una medaglia d'argento per l'Italia.

"Per noi - commenta il tecnico Trignani - è davvero una grande opportunità ed un grande onore poter rappresentare la nostra nazione in una manifestazione così importante. Ringrazio il selezionatore della nazionale giovanile per avermi dato questa opportunità, ringrazio il mio atleta Lorenzo senza il quale chiaramente non avrei potuto avere questa convocazione, tutta la società , dirigenti e colleghi che quotidianamente lavorano al mio fianco e soprattutto vorrei dedicare tutto questo ai miei genitori, alla mia compagna Federica ed alla nostra piccola Bianca".



