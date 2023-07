Visite per non vedenti nelle chiese della piana di Navelli

Modelli tattili che riproducono pianta e facciata permetteranno, per la prima volta, una visita ad ipo e non vedenti della chiesa di Santa Maria di Centurelli, nel cuore dell'altopiano dei Navelli, oltre che della chiesa di San Benedetto e attigua "congrega" nel vicino borgo di Caporciano (L'Aquila).

Appuntamento sabato 22 luglio, dalle 10.30, per 'Caporciano a occhi chiusi', progetto promosso dall'associazione Tratturo Magno 101 Aps, con il patrocinio del Comune di Caporciano ed un contributo della Fondazione Carispaq, in collaborazione con Aquilartes e l'adesione della Uic dell'Aquila. La giornata si concluderà a Bominaco, con il pranzo e poi con la visita al complesso benedettino, con il suo oratorio di San Pellegrino e la chiesa di Santa Maria dell'Assunta.

In programma, nei prossimi mesi, altre visite disegnate e condotte da guide specializzate nel supporto a utenti non vedenti, ed eventi tesi a far conoscere la realtà della disabilità, come cene e passeggiate al buio. I quattro modelli sono stati realizzati dal FablabAq, con elegante fattura il legno, e saranno collocati nella chiesa dei Santa Maria de' Centurelli, come primo nucleo del previsto "museo tattile".

Nata nel 2021 l'associazione Tratturo Magno 101ha già messo in campo una serie di progetti per catalizzare una trasformazione del territorio rendendolo più vivibile e accogliente attrattivo per i residenti attuali e potenziali e per i visitatori. Dopo un primo soggiorno di studio nell'ottobre 2021 nel corso del semestre successivo ad esempio i ragazzi della Udk, universitat der Kunste di Berlino hanno sviluppato alcuni progetti per la rigenerazione urbana e rivitalizzazione della zona e nel luglio 2022 hanno condiviso progetti con la cittadinanza. Tratturo Magno 101 organizza anche il talent show 'Stan - Storia, Territorio, Arte e Natura' in cui i concorrenti si sfidano a raccontare in tre minuti un monumento una tradizione un oggetto della cultura del territorio, con la prima edizione che si è tenuta l'anno scorso registrando un buon successo e che sarà replicata il 16 settembre.



