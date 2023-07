Stipendi non pagati, sciopero dei lavoratori Naiadi il 21/7

Sciopero dei lavoratori delle Naiadi venerdì prossimo: è quanto emerso dall'assemblea dei lavoratori dell'impianto in Cgil. Lo ha dichiarato all'ANSA il segretario Slc Cgil Guido Cupido.

"Abbiamo incontrato oggi i lavoratori delle Naiadi in assemblea per ascoltare i lavoratori proprio in Cgil. I lavoratori non prendono i soldi da tre mesi e chiaramente c'è malumore ed è comprensibile che ci si aspetti il pagamento degli stipendi. È stato deciso lo sciopero dei lavoratori e venerdì ci sarà il presidio davanti alle Naiadi la mattina dalle 8 all'una.

Verrà garantita la manutenzione ordinaria dell'impianto nonostante lo sciopero. È uscito il bando ventennale - aggiunge Cupido della Slc Cgil - e speriamo che qualcuno si faccia avanti per portare fuori dalle secche l'impianto. Ora bisogna pensare però al presente sapendo che non si può andare avanti solo grazie alla buona volontà dei lavoratori".



