Naiadi, botta e risposta fra Blasioli e assessore Quaglieri

Si torna a parlare delle delicata questione Naiadi: a farlo è il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, al quale ha poi replicato prontamente l'assessore allo Sport, Mario Quaglieri, che si augura "che nei prossimi giorni arrivi una proposta degna di tale importante realtà".

"Questa mattina ci siamo recati nuovamente presso l'impianto sportivo le Naiadi a Pescara - spiega Blasioli - per denunciare la situazione indegna in cui continuano a trovarsi gli 8 dipendenti e i circa 40 collaboratori, che non ricevono lo stipendio da aprile. Al di fuori della struttura, è stato installato un generatore di energia da parte del concessionario, unico modo possibile per alimentare l'impianto, dopo che le utenze di luce e gas sono state staccate, sembrerebbe a causa di un mancato pagamento che si aggirerebbe su svariate centinaia di migliaia di euro. A due mesi dal termine dell'affidamento, previsto per il prossimo 31 agosto, il gestore, Società Sportiva Petruziana, è stato costretto quindi ad un approvvigionamento esterno per garantire l'apertura di una parte della struttura che, in questo periodo, è attiva anche per garantire i vari campus estivi del centro Naiadi, oltre 'Lo sport non va in vacanza', organizzato dal Comune. Con la scadenza della concessione ormai prossima, a causa del grave ritardo della Regione Abruzzo, che ha tardato moltissimo a redigere e pubblicare il bando per l'affidamento ventennale della struttura, l'incertezza la fa ormai da padrone. Sono preoccupato della possibile assenza di risposte a questo bando. Cosa accadrà alla struttura, visto che non ci sarebbero più i tempi necessari nemmeno per una proroga, in considerazione della scadenza dell'affidamento del 31 agosto".

Pronta la replica dell'assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri. "Il bando di gara europea per l'affidamento in concessione ventennale della gestione del centro sportivo 'Le Naiadi' di Pescara, ha scadenza il 31 luglio prossimo e dunque, è evidente, come non si possa fare altro che rispettare la norma auspicando che la gara possa consentire l'individuazione di un operatore solido e in grado di compiere consistenti investimenti utili a garantire il rinnovamento della struttura, preservando le attività per la numerosa utenza locale, l'occupazione e l'immagine del complesso sportivo. Le criticità esistenti sono ben note, la struttura è in situazione di stallo da due anni e abbiamo agito con piglio per assicurare la migliore soluzione.

Siamo nella fase delle visite preliminari alla formulazione dell'offerta e auguriamo che nei prossimi giorni arrivi una proposta degna di tale importante realtà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA