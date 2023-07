'Go Fest', a luglio cinque eventi tra musica, recita e opera

Dopo il grande successo delle opere barocche, andate in scena nel chiostro di San Francesco a Guardiagrele (CH), con la direzione di Jan Zarzycki e la regia di Veronica Pace, continua la nona stagione del "GO Abruzzo Festival" dal 20 al 29 luglio. Cinque eventi, compresi due concerti pianistici in decentramento, che culmineranno con la recita il 29 luglio dell'opera di Georg Friedrich Handel "Il trionfo del Tempo e del Disinganno", con la regia di Renato Bonajuto e la direzione di Tadeusz Wicherek, produzione che nei giorni successivi andrà in scena in Calabria.

Le serate precedenti offriranno spettacoli di grande rilievo artistico, a partire dai concerti di due pianisti di livello internazionale: Antonio Di Cristofano sarà a Crecchio, nell'auditorium di Santa Maria da Piedi, giovedì 20 luglio alle ore 21. Il singaporiano Congyu Wang suonerà venerdì 21 luglio alle ore 19, nel teatro romano di Iuvanum, per un evento in collaborazione con la Scuola Estiva di Montenerodomo. Dopo la parentesi pianistica sarà la volta di un'opera contemporanea di Giacomo Fornari, con la voce narrante di Nicole Millo e la direzione di Glenn Block: 'La nota avvelenata' propone un'intrigante interpretazione di uno degli enigmi più affascinanti della storia della musica, quello della morte di Wolfgang Amadeus Mozart. Appuntamento domenica 23 luglio alle 21 nel chiostro di San Francesco. Stesso luogo e stessa ora per il concerto in programma mercoledì 26 luglio: l'Equinox Duo formato da Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra propone 'Viaggio in Italia', un omaggio ai maggiori compositori e alla tradizione musicale italiana. L'opera di Handel nel duomo di Santa Maria Maggiore, la sera di sabato 29 luglio, concluderà un mese infuocato di musica e spettacoli, aperto il 9 luglio dal concerto all'alba dell'arpista Floraleda Sacchi. L'estate del GO Abruzzo Festival, con la direzione artistica di Maurizio Colasanti e l'opera studio affidata a Susanna Rigacci, proseguirà ad agosto con eventi prestigiosi all'insegna della musica di qualità, per una manifestazione che ha portato Guardiagrele, al centro dell'estate musicale abruzzese.



