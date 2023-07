Caldo: prosegue raccolta Fucino, non ci sono problemi idrici

Tutto sotto controllo per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico nel bacino del Fucino seppure rimane il divieto assoluto per l'irrigazione di domenica. Anche alcuni comuni marsicani in questi giorni hanno fatto un regolamento interno dei confini per fissare esattamente gli orari e i giorni consentiti per l'irrigazione degli orti.

Velia Nazario, sindaca di Carsoli, ha imposto ai propri cittadini tramite decreto sindacale, di essere responsabili nell'utilizzo dell'acqua. Nella piana del Fucino invece la produzione va avanti nonostante le temperature incessanti e i bollettini Rossi.

"Per ora la situazione è sotto controllo e stiamo lavorando molto - commenta il presidente di Confagricoltura Abruzzo Fabrizio Lobene - per ora non abbiamo crisi o danni dovuti dalla siccità, rimane sempre però il ritardo delle semine a causa degli allagamenti di maggio e giugno. Stiamo cercando di recuperare due mesi di ritardo produttivo".



