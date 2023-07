In Abruzzo immissioni di ruolo per 753 docenti delle scuole

Al via le operazioni per le immissioni in ruolo di 753 docenti delle scuole di ogni ordine e grado d'Abruzzo, su posti comuni e di sostegno, a fronte del contingente autorizzato dal Mef a livello nazionale. Lo rende noto l'Ufficio scolastico regionale.

Le disponibilità in Abruzzo, per l'anno scolastico 2023/2024, sono state così ripartite: 84 immissioni posti su comuni e 48 sul sostegno per la scuola dell'Infanzia; 78 su posti comuni e 110 sul sostegno per la Primaria; 135 su posti comuni e 88 sul sostegno per la Secondaria di primo grado (scuole medie); 147 su posti comuni e 63 sul sostegno per la Secondaria di secondo grado (scuole superiori).

La procedura per la nomina è automatizzata e per le operazioni ordinarie si attingerà al 50% dalle graduatorie ad esaurimento (Gae) e per il 50% da graduatorie di merito (Gm) dei concorsi. La prima fase della procedura per l’immissione dalle graduatorie di merito, già aperta, si concluderà il 19 luglio; mentre la procedura di reclutamento da graduatorie ad esaurimento sarà aperta il 18 luglio per concludersi il 20 luglio. Si sottolinea altresì che per l’immissione dalle graduatorie di merito i partecipanti alla procedura dovranno procedere alla seconda fase per la scelta della sede sempre attraverso 'Istanze online' dal 20 al 22 luglio. Non da ultimo, si precisa che i candidati che intendano rinunciare all’immissione in ruolo dovranno partecipare alla procedura prima fase, la quale prevede la rinuncia, onde evitare la 'Nomina d’Ufficio'.



