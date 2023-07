Ute Lemper coi Solisti Aquilani, sfida da Berlino a Broadway

Un viaggio nel tempo, nelle intenzioni scandite dalle canzoni del suo ultimo album 'Time Traveler' così come dall'autobiografia - uscita in tedesco con titolo analogo 'Die Zeitreisende' -, è quello che Ute Lemper propone all'Aquila sul palco dei Cantieri dell'Immaginario martedì 18 (ore 21.30). Regina dei palcoscenici a livello internazionale, dividerà la scena con I Solisti Aquilani diretti da Mario Corvini, con lo spettacolo 'From Berlin to Broadway', in un concerto in cui ripercorrerà alcuni tra i passaggi più significativi della sua carriera. Al pianoforte, Vana Gierig.

Ute Lemper ha lasciato il segno sul palcoscenico, così come sul piccolo e grande schermo registrando più di trenta dischi in quaranta anni. "Sono abituata a lavorare con partiture sinfoniche - ricorda - ma qui si tratta di arrangiamenti per un'ensemble più piccola come quella dei Solisti. Sarà un bell'esperimento". In scaletta anche Blowin' in the Wind di Bob Dylan.

"È una canzone contenuta nel mio omaggio a Marlene Dietrich con il progetto a lei dedicato - spiega -. Quest'ultima aveva dimostrato il suo apprezzamento nei confronti della musica di Dylan cantando, nel 1963, una cover di Blowin' in the Wind, il pezzo pacifista del cantautore che incontrava perfettamente il pensiero antimilitarista della cantante. Quello stesso spirito che servirebbe oggi, in un momento in cui la guerra russo-ucraina sembra aver riportato l'umanità pericolosamente indietro. E questa per me è una grande delusione".



