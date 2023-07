Rogo in discarica a Sulmona,odore acre e una colonna di fumo

Nuovo rogo nella discarica Noce Mattei del Cogesa. Dopo le 13 di oggi una colonna di fumo si è alzata dall'impianto in uso alla società partecipata, destando non poca preoccupazione. Il rogo si è sviluppato su un'area interessata dai rifiuti indifferenziati. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Sulmona con due mezzi per contenere le fiamme ed evitare la propagazione delle stesse. Ad allertare i pompieri sono stati gli operai dell'azienda che hanno dato manforte alle operazioni di spegnimento. Accertamenti specifici si svolgeranno in ordine alla natura dell'incendio e alle possibili conseguenze per l'odore acre e nauseabondo che si avverte nella zona. A tal proposito il Comune si metterà in contatto con l'Arta. Non si esclude che il rogo possa essersi innescato per il processo di autocombustione anche se si stanno svolgendo verifiche tra l'impianto di videosorveglianza.

