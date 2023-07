Le Frecce Tricolori tornano all'Aquila il 4 agosto

Le Frecce Tricolori solcheranno i cieli dell'Aquila venerdì 4 agosto dopo l'annullamento della data del 27 maggio scorso a causa della tragica scomparsa, in un incidente aereo, del capitano Alessio Ghersi, componente della Pattuglia acrobatica nazionale. A darne notizia sono stati il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e il consigliere delegato per l'Aeroporto dei Parchi, Livio Vittorini, che si è occupato di curare i rapporti con i vertici del Corpo. L'occasione è quella dell'iniziativa: "L'Aeronautica Militare ringrazia l'Italia". "Sarà una giornata importante - commenta il sindaco Biondi - non solo per la città, ma anche per l'intera regione perché qualifica il capoluogo abruzzese proprio nell'anniversario del centenario dell'Aeronautica Militare".

"Insieme all'organizzazione - prosegue il primo cittadino - stiamo valutando aree di città in cui far esibire la Pattuglia che colorerà con il tricolore i nostri cieli; un momento speciale. Condivideremo l'organizzazione con Regione e Provincia per avvicinarci nel modo migliore alla 729/a edizione della Perdonanza".

"Il 4 agosto torneremo con il naso all'insù - aggiunge il consigliere comunale Vittorini - con l'auspicio di ritrovare le Frecce Tricolori al prossimo air show che si terrà all'Aeroporti dei Parchi nella primavera 2024. Un evento che vorremmo, di intesa con il gestore dello scalo, dedicare alla memoria del capitano Ghersi e alla sua famiglia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA