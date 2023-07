Caldo: Pescara semi deserta, avvio debole per i saldi

"La partenza dei saldi è stata piuttosto debole - spiega il direttore provinciale di Confesercenti Pescara Gianni Taucci - soprattutto per le attività classiche meglio sta andando nei centri commerciali. Le persone non hanno ancora veramente iniziato gli acquisti estivi.

Ci auguriamo e ci aspettiamo che vada meglio nella seconda parte di luglio e poi ad agosto sia per saldi che per turismo e le presenze in spiaggia e nelle nostre località turistiche".

Come molte città italiane anche Pescara con il gran caldo oggi è apparsa semi deserta. Chi ha potuto è andato al mare, chi in montagna mentre gli anziani sono in casa per evitare problemi legati alle elevate temperature. Se le previsioni saranno confermate, la settimana prossima sarà ancora più dura con temperature che raggiungeranno e in alcuni casi supereranno i 40 gradi con giornate da bollino rosso. Chi ha voluto trovare un po' di refrigerio si è rifugiato nei centri commerciali dell'area metropolitana.



