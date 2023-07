Univaq, giornata di orientamento con 'Porte aperte'

L'Università dell'Aquila organizza anche quest'anno 'Porte aperte', una giornata di orientamento in programma domani, venerdì 14 luglio, nel polo di ateneo di Coppito, in via Vetoio. Un'occasione per aiutare studenti appena diplomati o prossimi al diploma a compiere una scelta consapevole e ponderata sul futuro corso di studi.

Durante gli incontri si potranno avere informazioni e consigli utili per scegliere tra gli oltre 60 corsi di laurea offerti da Univaq e ascoltare le presentazioni di tutti i dipartimenti nell'Aula magna dell'edificio Alan Turing. Inoltre, ci sarà la possibilità di incontrare studenti che hanno già scelto Univaq e il personale dell'ufficio Orientamento presso gli stand che verranno allestiti nell'area esterna dell'edificio. In mattinata la presentazione dei corsi di studio divisi per dipartimenti: ore 9 - Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia (Diiie); ore 9.30 Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (Diceaa); ore 10 Scienze Umane; ore 10.30 Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica (Disim), ore 11 Scienze Fisiche e Chimiche (Dsfc); ore 11.30 Medicina (Mesva), Biotecnologie, Scienze cliniche applicate (Discab). Infine alle 12 è prevista la presentazione dei test Tolc e dei servizi generali di ateneo.



