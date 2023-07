UniTe, "Summer School" giornate orientamento per studenti

Al via da lunedì 17 luglio le Summer School dell'Università di Teramo, giornate dedicate agli studenti delle scuole superiori e ai neodiplomati per la scelta del percorso di studi universitari. Gli studenti potranno conoscere i 24 corsi di laurea dell'Università di Teramo, i relativi ordinamenti didattici, gli sbocchi occupazionali, i servizi offerti dall'Ateneo e i progetti di internazionalizzazione (Erasmus+ Studio, Erasmus+ for Traineeship, mobilità extra EU). Potranno, inoltre, assistere a lezioni dimostrative, partecipare attivamente a esperienze laboratoriali guidate e condividere testimonianze di vita universitaria con gli studenti senior dell'Ateneo. Lunedì 17 luglio nel Polo didattico 'Silvio Spaventa' del Campus Aurelio Saliceti dalle 9 alle17 Summer School del Dipartimento di Giurisprudenza. Nello stesso Polo martedì 18 luglio, dalle 9 alle17, appuntamento per il Dipartimento di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali.

Si svolgeranno nel Polo didattico Gabriele D'Annunzio le Summer School del Dipartimento di Scienze della comunicazione mercoledì 19 luglio, dalle ore 9.30 alle 16 e del Dipartimento di Scienze politiche venerdì 21 luglio, dalle ore 9.30 alle 14.30.

Giovedì 20 luglio, nel Campus 'Ruggero Bortolami' a Piano d'Accio, dalle ore 9 alle 16, sarà la volta del Dipartimento di Medicina Veterinaria. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi compilando il form disponibile su www.unite.it.



