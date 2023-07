Sanità, Schael ai sindaci, Comitato non è un Tribunale

"Il Comitato ristretto dei sindaci non è un Tribunale. Non è il processo al Direttore che porterà a migliorare l'assistenza in questo territorio". Lo dice il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, nella lettera aperta al presidente del Comitato, nonché sindaco di Chieti, Diego Ferrara, dopo che alcuni giorni fa il Comitato ha accusato Schael di non aver interloquito con alcuni primari. "Mai nascosti o ignorati i problemi, mai taciute le difficoltà, sempre dichiarati i margini concreti di intervento, condivisi con la Regione, con l'Università, come dimostra il numero di riunioni della Commissione Paritetica, e con i sindaci che hanno avuto sempre massima apertura da parte mia, sia nel contatto diretto che attraverso il Comitato Ristretto - scrive ancora Schael - Che, però, Francesco Menna ha portato su un percorso che non esito a definire 'deviato', trasformando un organo consultivo dell'Azienda sanitaria, con ruoli chiari e definiti, in un tribunale, dove sfilano testi d'accusa reclutati con il preciso intento di mettere sulla graticola il sottoscritto". "L'imputato Schael è chiamato a rispondere ai suoi dipendenti e a chiunque abbia qualcosa da rivendicare al cospetto del Comitato dei Sindaci? Sono saltate le regole - scrive ancora il Dg - Immagino anche il disagio che prova lei stesso, da persona equilibrata e misurata qual è, nel gestire un organismo che travalica competenze, ruolo e buon senso. E non regge, davvero non regge, il dichiarato intento 'di risolvere i problemi', perché sappiamo bene tutti che non è quella la strada. Non è il processo al Direttore che porterà a migliorare l'assistenza in questo territorio. Non è con la sfilata di testi di accusa arruolati da Menna in qualità di difensore degli oppressi".

Schael dice di fare fatica "a riconoscere il valore di questo modo di confrontarsi, e - sottolinea nella lettera - credo, che come me, accada anche al Comitato ristretto e ai 104 sindaci che rappresentate, trascinati vostro malgrado in una battaglia strumentale tesa a colpire una Direzione che con le risorse a disposizione e i cocci lasciati dalla pandemia cerca di tenere assieme assistenza e conti in ordine. Ma questo sarebbe un discorso ispirato alla ragionevolezza che non si può chiedere in questo momento a un populista come Menna". Schael, poi, "accoglie pienamente l'invito a non utilizzare la politica come leva impropria, per difendere o colpire. Non l'ho mai fatto, perché con essa un tecnico può confrontarsi solo sulla programmazione e sugli indirizzi, ma tale sano principio deve valere per tutti. Le contese non sono utili al bene comune, e credo nemmeno a catturare consensi. Torniamo dentro le regole, serve per lavorare in serenità nel rispetto delle istituzioni e, prima ancora, degli uomini".



