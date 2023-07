Nuova sede Pneumologia L'Aquila, più spazi, 16 posti letto

Il reparto di Pneumologia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila nella nuova sede del Delta 7: più posti letto, più spazi, più tecnologia, maggiore fruibilità degli ambulatori. Lo spostamento dall'edificio L2, avvenuto il 12 giugno scorso, segna un salto di qualità in termini di organizzazione del lavoro degli operatori sanitari e, di riflesso, di assistenza agli utenti. Ieri l'inaugurazione del reparto, presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, il direttore dell'Agenzia sanitaria regionale, Pierluigi Cosenza, il senatore Guido Liris, il manager della Asl provinciale dell'Aquila, Ferdinando Romano, il direttore sanitario aziendale, Alfonso Mascitelli, il direttore dell'unità operativa Gian Luca Primomo, il direttore del dipartimento medico, Alessandro Grimaldi, e il consigliere comunale dell'Aquila delegato alla sanità, Stefano Flammini. La benedizione è stata impartita dal vescovo ausiliare dell'Aquila monsignor Antonio D'Angelo.

Nella nuova sede, il reparto dispone di 16 posti letto: 12 per la pneumologia e 4 per l'Utir (Unità di terapia intensiva respiratoria). Nell'intensiva respiratoria, inoltre, è stata allestita una stanza da isolamento, con un posto letto, per trattare patologie infettive. La struttura è dotata di un sistema che consente di monitorare 'da remoto' sia i pazienti ricoverati in pneumologia sia in Utir, anche con l'utilizzo di videocamere. Le stanze di degenza sono di 2 o al massimo 3 posti letto e tutte dotate di bagno. Ambulatori a contatto col reparto. Un altro importante aspetto è la dislocazione degli ambulatori che nella precedente sede operativa erano staccati dal reparto. Ora, invece, l'attività ambulatoriale si svolge in spazi contigui all'unità operativa, consentendo una migliore organizzazione del lavoro. Negli ambulatori, oltre al Day Hospital, vengono assicurate le prestazioni di broncoscopia e trattate fibrosi polmonare, asma grave, Bcpo (broncopneumopatiacronica ostruttiva) e sindromi delle apnee notturne. L'attività ambulatoriale potrà contare a breve su nuove strumentazioni. Inoltre, è in corso l'assunzione di un nuovo medico.



