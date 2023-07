Estate nel cratere, Cartellone condiviso Eventi Culturali

"Valorizzare e promuovere spettacoli, festival, feste popolari e riti religiosi, iniziative culturali, sportive, ambientali e di formazione, ludiche ed enogastronomiche, nei 56 comuni nelle province dell'Aquila, Teramo e Pescara", così Raffaello Fico alla presentazione del Cec, il Cartellone condiviso degli Eventi Culturali, realizzato dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, questa mattina a Fossa alla presenza di circa quaranta tra sindaci e rappresentanti dei Comuni. Una piattaforma digitale, collegata al sito usrc.it, dove trovare tutti gli eventi organizzati dai singoli Comuni. Attraverso una mappa geolocalizzata del cratere e un calendario sinottico, si può navigare alla ricerca degli eventi di ciascuna zona. "La realizzazione del Cec esprime la necessità dei nostri Comuni di raccogliere e diffondere, mediante un unico strumento, l'ampia proposta di iniziative culturali organizzate nel territorio del cratere. L'Ufficio Speciale ha così messo a disposizione competenze e metodologie di lavoro, maturate in questi anni per la ricostruzione post sisma. Quella che presentiamo oggi", continua Fico, "è la prima fase di un processo: il prossimo passo sarà, infatti, uno studio della mappatura realizzata per realizzare eventi in rete, evitando sovrapposizioni e ridondanze, al fine di favorire una più ampia partecipazione da parte di cittadini e turisti". Presente anche Gianni Anastasio, coordinatore dei sindaci del Cratere e il vice coordinatore, Massimiliano Giorgi. "L'iniziativa dell'USRC sarà un punto di partenza per un'azione che mira a promuovere lo sviluppo locale nell'ambito della ricostruzione post sisma", ha detto Anastasio, " mira ad accrescere l'attrattività del territorio, creando un luogo di incontro tra domanda e offerta, rilanciando l'economia a base culturale e rafforzando l'identità locale e la connessione tra i paesi coinvolti". Il vicecoordinatore Massimiliano Giorgi ha posto l'accento sul particolare merito della piattaforma, "capace di veicolare l'offerta culturale e turistica in un unico strumento". Ad oggi sono online 250 iniziative.



