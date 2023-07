Edilizia scolastica, Provincia Teramo investe 10,2 milioni

Oltre 4,5 milioni di euro per 16 scuole e 5,7 milioni di grandi opere di edilizia scolastica, destinati a 4 istituti di competenza della Provincia di Teramo, oltre alla sistemazione degli asfalti nei piazzali. Questa mattina il consigliere delegato all'edilizia scolastica Luca Lattanzi e il presidente Camillo D'Angelo hanno presentato gli investimenti che l'Ente ha messo in campo per le scuole del territorio. "Abbiamo affidato tutte le gare che non erano ancora state affidate - ha detto Lattanzi - Abbiamo già consegnato diversi di questi lavori, ed entro l'estate saranno ultimate le manutenzioni straordinarie. Inoltre abbiamo quattro grandi opere in gara per le scuole: Liceo di Nereto, 'Curie' di Giulianova, Liceo 'Milli' e Istituto 'Comi' di Teramo, per un totale di quasi 5,7 milioni di euro, che cinque mesi fa erano fermi. In progettazione, infine, i lavori di adeguamento sismico del liceo artistico "Montauti" con fondi Usr Abruzzo e il progetto di fattibilità per la demolizione e la ricostruzione del liceo Scientifico "Einstein" di Teramo con fondi del ministero delle Infrastrutture".

Il finanziamento delle grandi opere sarà così distribuito: a Liceo "Peano" di Nereto con € 1.229.938, al Liceo "Milli" € 1.000.000, all'ITC "Comi" € 1.000.000 e al Liceo "Curie" di Giulianova € 2.500.000. per un totale di: € 5.729.938.

"Gli uffici stanno lavorando alacremente per recuperare i finanziamenti che al mio insediamento come consigliere delegato erano in stallo - continua Lattanzi - I nostri ragazzi e le loro famiglie meritano spazi adeguati e sicuri dove potersi formare per affrontare le sfide di domani" conclude il consigliere. A godere degli interventi le scuole di Atri, Castelli, Giulianova, Nereto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata e Teramo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA