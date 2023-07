Calcio: Bari in ritiro a Roccaraso per due settimane

Il Bari è arrivato a Roccaraso, in quella che sarà la sua casa per le prossime due settimane: scatta ufficialmente il ritiro in Alto Sangro del gruppo biancorosso. La squadra è stata accolta in paese nel primo pomeriggio dal sindaco, Francesco Di Donato e da un gruppo di tifosi che hanno fatto sentire il proprio entusiasmo alla squadra che torna ad allenarsi in Centro Abruzzo per il secondo anno consecutivo. "Ci siamo preparati al meglio offrendo impianti e strutture adeguate. Con questo ritiro la Puglia si avvicina all'Abruzzo", ha commentato con soddisfazione il sindaco di Roccaraso. Nel pomeriggio, sul terreno del Comunale, la squadra ha sostenuto la prima seduta di allenamento sotto la guida di Michele Mignani. Il club ha predisposto tre amichevoli nelle prossime due settimane nell'Alto Sangro: i biancorossi affronteranno i dilettanti del Roccavivara, quelli del Folgore Delfino Curi e la Juve Stabia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA