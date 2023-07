Arrivano tifosi per ritiri, Monte Pratello 'apre' stagione

La stagione estiva 2023 è partita nel Comprensorio dello Ski Pass Alto Sangro, ma soprattutto è partita nel settore del food, con l'apertura dei Rifugi, Ristorante Il Fontanile e Rifugio Esagono, tutti in località Monte Pratello nel Comune di Rivisondoli. L'offerta estiva del food in quota sotto il brand Neve&Gusto, ormai conosciuto dagli appassionati del luogo, si incrementa sempre di più con innumerevoli servizi offerti ai clienti provenienti da mezz'Italia. Dal parco per i bambini fino alla terrazza in quota a 2050 metri in vetta a Monte Pratello, con un arrivo mozzafiato prendendo le due cabinovie con partenza a quota 1200 metri direttamente sull'Altopiano delle Cinquemiglia in località Monte Pratello. Intrattenimenti vari con musica e spettacoli, nel mese di agosto le giornate saranno riempite da musica dal vivo, dance e spettacoli fino alla cena in quota sotto le stelle con l'arrivo di tantissimi amanti di mountain bike e trekking.

Un'iniziativa che, tra le altre cose, mira a offrire ai tanti tifosi della Salernitana, in ritiro in questi giorni a Rivisondoli, e a quelli del Napoli che arriveranno a Castel di Sangro nel mese di agosto, momenti di divertimento e tranquillità in alta quota, davanti ai prodotti tipici dell'Abruzzo interno, preparati dalle sapienti mani dei rinomati chef in servizio nelle strutture di Monte Pratello.



