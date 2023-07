Sala Polivalente a Introdacqua sarà intitolata a Rino Panza

Sarà inaugurata il prossimo 9 agosto, alle 21, la Sala Polivalente sita nei pressi del Comune di Introdacqua alla memoria di Rino Panza, già sindaco della cittadina, storico, musicista, maestro di coro, poeta e personaggio di spicco per il piccolo comune della Valle del Sagittario. Nei giorni scorsi, con apposita delibera, la Giunta comunale ha inoltrato richiesta di autorizzazione alla denominazione del luogo al Prefetto dell'Aquila e ha dato il via libera all'intitolazione della sala. Per l'occasione è stato ricostituito un piccolo coro al fine di rendere omaggio all'indimenticabile Panza. "Un momento più che doveroso per ricordare un uomo che ha lasciato il segno nella nostra comunità" ha commentato il primo cittadino, Cristian Colasante.





