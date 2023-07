Operazione Gdf Pescara contro violazioni Siae e lavoro nero

Operazione della Guardia di Finanza di Pescara contro lavoro nero e violazioni Siae con riproduzioni musicali abusive. Queste le irregolarità accertate nell'ambito del piano d'azione "Play The Game". I finanzieri del Comando Provinciale di Pescara e del Reparto Operativo Aeronavale, in stretta collaborazione con la Siae, hanno infatti avviato una campagna di interventi mirati per verificare il rispetto delle regole a tutela della salute, della concorrenza, del diritto d'autore e, più in generale, della sicurezza economico-finanziaria, oltre che di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia fiscale, nonché dello spaccio di sostanze stupefacenti, della contraffazione e della pirateria audiovisiva. Ed è proprio presso uno stabilimento balneare e un ristorante della riviera adriatica che le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo, con l'ausilio delle unità cinofile con i cani antidroga, hanno accertato violazioni del diritto d'autore e ipotesi di lavoro nero, su cui sono subito scattati gli approfondimenti ispettivi per la verifica del corretto adempimento degli obblighi tributari e contributivi.

"Con il pieno avvio della stagione estiva e il conseguente notevole incremento delle presenze di turisti nella provincia di Pescara, abbiamo potenziato - ha detto il comandante provinciale Antonio Caputo - il nostro presidio sul rispetto delle regole.

'Play the Game' è un programma di controlli mirati anche ai locali e agli stabilimenti balneari, che in questa stagione diventano meta di migliaia di giovani. Il nostro livello di attenzione è sempre costantemente elevato per garantire una cornice di sicurezza economico-finanziaria adeguata".



