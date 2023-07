Commissioni regionali pari opportunità firmano nuovo statuto

Una data importante quella di ieri per la Conferenza delle presidenti delle Commissioni Regionali e Province Autonome per le pari opportunità Nella sala Regina della Camera dei deputati si sono riunite le presidenti delle Cpo regionali per sottoscrivere lo Statuto rivisto in questi mesi. Il lavoro coordinato dalla presidente della Conferenza, Dusy Marcolin della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto oltre che dalla stessa, anche dalle presidenti Maria Franca D'Agostino (Abruzzo), Maria Lina Vitturini (Marche), Caterina Grechi (Umbria), Francesca Basanieri (Toscana), Angela Di Burra (Molise), Paola Taufer (Prov. di Trento), Natalia Sanna (Campania), Margherita Perretti (Basilicata), Maria Rosa Porta (Piemonte), Anna Di Gaio (Calabria) e Loredana Zanella (Veneto) che hanno collaborato alla stesura. "Un importante passo verso il lavoro di condivisione, di supporto, di scambio di buone prassi e di confronto anche con Regioni e Governo per il raggiungimento delle Pari Opportunità a 360 gradi, rimanendo concentrate anche sul grande e grave tema della violenza di genere".

"Dopo tre anni finalmente abbiamo una conferenza di sole Commissioni Pari Opportunità regionali consultive quali organismi autonomi di garanzia dei Consigli regionali e delle Giunte che potranno finalmente riprendere il ruolo istituzionale che le singole leggi regionali hanno da sempre conferito loro.

E' una grande soddisfazione -dichiara Maria Franca D'Agostino, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo - perché in questo modo la conferenza potrà partecipare attivamente nei tavoli nazionali e internazionali per supportare il lavoro del Governo, nelle materie di competenza delle Cpo regionali" .



