Cede scala in cemento di una vecchia idrovora, grave una turista

Una turista tedesca è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale con l'eliambulanza del 118 Abruzzo in seguito a un incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire, avvenuto nel primo pomeriggio sulla costa molisana, a Montenero di Bisaccia (Campobasso).

Sembra che la donna stesse salendo sui gradini in cemento di un'idrovora in disuso. Uno dei gradini avrebbe ceduto e la donna sarebbe rimasta incastrata con una gamba sotto il cemento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Abruzzo con l'elisoccorso, i Vigili del Fuoco di Termoli (Campobasso), i Carabinieri del posto e il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci.

I pompieri sono riusciti a liberare il piede della donna interessato da un trauma molto grave. L'area del crollo è stata posta sotto sequestro.



