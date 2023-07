Urso, è tornata l'Italia del fare. Zes Abruzzo lo testimonia

"E' tornata l'Italia del fare.

Direi che l'ottimo bilancio delle attività, in appena un anno, della Zes Abruzzo, testimoni questo. L'Abruzzo è certamente un modello a livello nazionale ed europeo".

Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ospite d'onore a Pescara della tavola rotonda sul tema "Opere pubbliche, semplificazione e sviluppo impresa", organizzata dalla Zes Abruzzo per fare il punto su quanto realizzato nel giro di un anno.

Il ministro si è anche soffermato sull'attività dello Sportello Unico d'Impresa: "Uno dei primi provvedimenti che abbiamo voluto mettere in campo, una volta che si è insediato questo Governo. E' un provvedimento soprattutto rivolto agli investitori stranieri e devo dire che fino ad oggi sono già una decina gli imprenditori coinvolti e che stanno lavorando al fianco dei nostri tutor".

Intanto, anche sul fronte del Pnrr, le notizie diffuse in mattinata dal ministro Fitto sembrano essere confortanti: "Abbiamo raggiunta una piena intesa con la Commissione - commenta Urso - a dimostrazione che avevamo ragione, era possibile modificare in corsa e lo abbiamo dimostrato, stiamo rispettando i tempi."



