Sangritana, nuova locomotiva D 744 entra in servizio

Sangritana ha celebrato l'inaugurazione e l'entrata in servizio della nuova locomotiva D 744 prodotta in Repubblica Ceca presso lo stabilimento di CZ Loko. Era presente alla cerimonia S.E. Emidio Cipollone, Arcivescovo della Diocesi di Lanciano-Ortona.

La D 744 è una locomotiva diesel-elettrica di nuova generazione conforme alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità, autorizzata e omologata con motore Stage V senza necessità di additivi, conforme alle più recenti normative in termini di emissioni acustiche esterne e interne e di vibrazioni.

La locomotiva è realizzata con materiali costruttivi e componenti sostenibili, con un tasso di riciclabilità superiore al 90% e consente cicli di manutenzione con intervalli ampi.

Inoltre la combinazione di motori elettrici di trazione a corrente alternata e il motore diesel di ultima generazione permette alla locomotiva consumi ed emissioni atmosferiche assai ridotte.

La nuova locomotiva sarà impiegata sulle linee non elettrificate con particolare riferimento alla Val di Sangro, oggetto di importanti investimenti da parte della Regione Abruzzo, ed alla linea Foggia-S.N. di Melfi dove è presente un importante stabilimento produttivo del gruppo Stellantis.

L'Amministratore Unico di Sangritana, Alberto Amoroso, ha sottolineato l'importanza di questo nuovo investimento, che si inserisce all'interno dei piani di sviluppo dell'azienda. "Con l'acquisto di questa nuova locomotiva, Sangritana è determinata a fornire un servizio sempre più affidabile ed efficiente, contribuendo al potenziamento dei trasporti ferroviari nella Val di Sangro, guardando con attenzione sia la sicurezza ed il comfort del personale di esercizio che l'impatto ambientale generale del trasporto merci nell'area, migliorando la qualità dell'aria e riducendo l'emissione di gas serra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA