Miccio, 'aperti i cantieri Zes Abruzzo, imprese interessate'

"Tutte le opere del Pnrr affidate al commissario di governo sono state realizzate nella parte di gare e addirittura alcuni cantieri sono stati aperti". Il commissario di governo della Zes Abruzzo, Mauro Miccio, illustra con soddisfazione quanto realizzato in un anno di lavoro della sua struttura, in occasione della tavola rotonda a Pescara sul tema "Opere pubbliche, semplificazione e Sviluppo d'Impresa".

"Abbiamo parecchie aziende interessate a partecipare con investimenti privati, considerati dalla Legge Istitutiva delle Zes, d'interesse pubblico, quindi indifferibili e urgenti, quindi chiunque voglia ampliare la propria azienda o realizzare una nuova azienda ha questa possibilità. Abbiamo avuto 35 momenti di confronto dove abbiamo incontrato centinaia di aziende, di cui 160 hanno fatto investimenti e stanno dando occupazione a oltre 400 persone".

A proposito della presenza di Mercitalia di Fs, questa mattina, Miccio ha aggiunto: "Ci siamo sempre considerati come parti dello Stato e la presenza di Merceitalia è il segno di una stretta collaborazione sul fronte della Logistica, aspetto fondamentale per lo sviluppo su gran parte del territorio regionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA