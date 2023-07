Auto precipita in scarpata, muore dirigente Poliservice

Un incidente stradale mortale si è verificato nella tarda mattina di oggi nel teramano e precisamente a Pretara di Isola del Gran Sasso dove una persona, che era su un'auto finita fuori strada in una scarpata, è deceduta. Si tratta di un dirigente della Poliservice, Gabriele Ceci, società dei comuni della Val Vibrata. All'interno c'erano altre persone rimaste illese. Sul luogo della tragedia era arrivato anche l'elicottero del 118 partito da Pescara e che ha partecipato alle ricerche della vettura finita fuori strada in una zona impervia. Per ricostruire l'accaduto sono al lavoro i carabinieri.

A quanto si è appreso il veicolo è uscito di strada e dopo essere precipitato lungo il ripido pendio, si è arrestato dopo essersi appoggiato ad un albero. Due degli occupanti sono usciti illesi dall'incidente, mentre Ceci, 53 anni, è deceduto a causa dei gravi traumi riportati.

"Ho appreso la notizia del drammatico incidente stradale che è costato la vita al direttore generale della Poliservice, Gabriele Ceci, mentre effettuava una visita istituzionale alle sorgenti del Ruzzo. Alla famiglia porgo le più sentite condoglianze a nome personale e dell'intera giunta regionale", ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.



