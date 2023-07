Zangrillo, attenzione ad Abruzzo anche sul personale del cratere

Il ministro Zangrillo a Vasto per l'avvio dell Hub delle Competenze, ha spiegato che "a testimonianza della costante attenzione da parte nostra - e di tutto Governo - nei confronti di questo territorio abbiamo voluto incidere sul piano assunzioni assicurando al personale tecnico degli enti del cratere una prospettiva certa nella amministrazione di riferimento per aiutare le comunità locali ad uscire dall'emergenza. Infatti, attraverso la legge di bilancio, abbiamo ampliato una prima stabilizzazione, che aveva riguardato 499 dipendenti, con ulteriori 300 circa".

"Posso assicurarvi che il mio impegno e il mio sostegno nei vostri confronti non verrà mai meno e sarà rivolto anche a garantire certezze alle amministrazioni comunali e ai cittadini circa la capacità di assolvere in tempi rapidi alle complesse procedure per la ricostruzione pubblica e privata - ha proseguito - Ma la Regione Abruzzo è anche sinonimo di competenze e di formazione. Lo scorso aprile, infatti, sono tornato ad inaugurare il nuovo polo formativo territoriale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione che avrà, proprio, sede a L'Aquila. Anche da questa Regione partirà, da ora in poi, la formazione della classe dirigente simbolo di capacità, merito ed eccellenza, idonea a rispondere ad un rinnovato contesto di management pubblico con un focus speciale sulla gestione e sul superamento delle emergenze".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA