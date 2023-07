Parco 'Daolio', aggiudicati i lavori per la riqualificazione

(ANSA) - SULMONA, 11 LUG - Sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione del 'Parco Fluviale Augusto Daolio' di Sulmona (L'Aquila). Nel marzo scorso la Giunta comunale ha approvato il progetto, redatto dall'architetto Antonio Angelone, poi sono state avviate le procedure per l'appalto, intervento finanziato dall'Unione Europea "Next generation EU", per un importo a base di gara pari a € 2.729.892,79. L'appalto è stato aggiudicato alla ditta "Pangea Consorzio Stabile S.c.a.r.l." di Pescara per l'importo di 2.491.487,63 euro.

"Con l'aggiudicazione traiamo l'auspicio che si proceda presto a questi lavori, così da rifunzionalizzare questa importante area verde della città per le migliori esigenze dei cittadini. Un fatto rilevante che si associa alla riqualificazione in corso della Villa Comunale, restituendo alla comunità cittadina due suoi polmoni verdi" commenta il sindaco Gianfranco Di Piero. (ANSA).