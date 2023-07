Droga, 9 kg di hashish in casa, la Finanza arresta un ventenne

Un ventenne di Francavilla al Mare (Chieti) è stato arrestato dalla Guardia di Finanza perché trovato in possesso di circa 9 chilogrammi di stupefacenti e di prodotti di abbigliamento contraffatti. I finanzieri della Tenenza di Ortona (Chieti), coordinati dalla Procura della Repubblica di Chieti, hanno condotto un'articolata attività d'indagine, anche con appostamenti e pedinamenti, che ha permesso di individuare un'abitazione adibita a centrale dello spaccio. Le fiamme gialle ortonesi, con l'ausilio delle unità cinofile della Finanza di Pescara, hanno effettuato un blitz nell'abitazione del ventenne dove, grazie al fiuto del cane Dafil, hanno trovato circa 2 chilogrammi di hashish e marijuana e 8 grammi di cocaina. Nel garage, in un armadio sono stati trovati un borsone contenente 71 panetti di hashish e tre borsoni con occhiali, cinture, scarpe, giubbini, felpe, jeans e AirPods contraffatti.

Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Chieti Michele Iadarola evidenzia "come il risultato di servizio confermi l'elevata attenzione del Corpo nel contrasto alla diffusione e al consumo di sostanze stupefacenti, in particolar modo durante la stagione estiva, periodo in cui il nostro territorio diventa meta ambita da parte di migliaia di turisti.

L'operato dei finanzieri ha assestato un duro colpo ai canali di approvvigionamento di stupefacenti nel territorio di Francavilla al Mare". Iadarola ha sottolineato, "nell'ottica di una sempre proficua collaborazione istituzionale, l'importante contributo fornito dalla locale Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare nell'attività info-investigativa svolta".



