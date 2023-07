Dal Canada per gemellaggio con sette Comuni abruzzesi

(ANSA) - PRATOLA PELIGNA, 10 LUG - La sindaca della città canadese di Hamilton, Andrea Horwath, sarà in Abruzzo domani 11 luglio per consolidare il gemellaggio con sette Comuni abruzzesi e programmare nuove possibilità di scambio. L'incontro, promosso dal Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo (Cram) e organizzato dal vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Roberto Santangelo, si svolgerà alle 11 nell'aula consiliare del Comune di Pratola Peligna.

Saranno presenti gli amministratori di tutti i Comuni coinvolti nel progetto insieme a Pratola Peligna: Sulmona, Gagliano Aterno, Castiglione a Casauria, Pacentro, Pettorano sul Gizio e Villetta Barrea. L'iniziativa fa seguito alla missione abruzzese in Canada dello scorso aprile: in quella circostanza, un gruppo di studenti del Liceo di Scienze umane 'Giambattista Vico' di Sulmona aveva presentato il libro, in italiano e in inglese, "Voci d'Abruzzo-Voices of Abruzzo". Alla cerimonia sarà presente Larry Di Ianni, sindaco di Hamilton dal 2003 al 2006, originario di Villetta Barrea (L'Aquila). (ANSA).