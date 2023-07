Calcio, serie C, presentato staff tecnico Pineto

Delineato lo staff tecnico del Pineto che parteciperà al prossimo campionato di serie C. La società del presidente Brocco, dopo aver ufficializzato Marcello Di Giuseppe quale nuovo direttore sportivo, ha comunicato di aver affidato l'incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra a Daniele Amaolo, allenatore che ha guidato i biancazzurri alla conquista della Lega Pro.

Mister Amaolo si avvarrà della collaborazione di: Domenico D'Eugenio (Allenatore in seconda), Michele Radunanza (Preparatore dei Portieri), Franco Giammartino (Responsabile Area Performance) Lorenzo Mastropietro (Preparatore Atletico).

Nello staff organizzativo entra Piero Di Renzo: da sempre nel mondo del calcio come allenatore e responsabile di scouting.

Responsabile della comunicazione sarà Federica Rogato. La squadra inizierà la preparazione pre-campionato sabato 15 luglio a Scerne di Pineto.



