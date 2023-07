SoundExpò, fiera dell'industria del suono a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 08 LUG - Prodotti musicali, innovazioni tecnologiche, workshop, concerti dal vivo, incontri con i costruttori e con gli artisti, una grande fiera dedicata al suono in tutte le sue manifestazioni. Ecco SoundExpò, l'appuntamento, di caratura internazionale, programmato per sabato 7 e domenica 8 ottobre all'Aurum di Pescara.

Nell'ex fabbrica di liquori si potrà gustare il sapore della musica. Due giorni pieni di incontri entusiasmanti con produttori, compositori, artisti e professionisti del settore.

Al SoundExpò sarà presentata una gamma infinita di strumenti musicali, dalle chitarre alle tastiere, dalle batterie agli amplificatori, dai sintetizzatori a ogni tipo di percussione.

I visitatori potranno testare gli strumenti e confrontare le diverse marche e modelli per trovare il suono più appropriato.

Tra gli stand verranno esposte anche attrezzature per la registrazione, produzione e amplificazione, per soddisfare qualsiasi esigenza dei musicisti.

Corposa, come al solito, l'offerta di workshop tenuti dai maggiori esperti in tutti i campi, dai seminari per gli strumentisti alle ultime innovazioni per la produzione, la registrazione, l'amplificazione, gli impianti luci ma anche sulla gestione della carriera di un musicista. Gli iscritti potranno acquisire nuove tecniche, conoscenze approfondite e ottenere consigli pratici da professionisti affermati.

Un altro punto forte di SoundExpò saranno i concerti dal vivo, che metteranno in mostra talenti emergenti, insieme ad artisti conosciuti.

Questa nuova edizione si arricchisce, inoltre, della presenza all'Aurum di una emittente radiofonica che organizzerà diversi dj set e animerà gli stand espositivi con interviste e la proposta di novità.

Infine, la manifestazione di Pescara ospiterà diversi contest internazionali dedicati, in particolare, a chitarra, basso e batteria. La partecipazione è aperta a tutti, sia ai professionisti del settore che al pubblico degli appassionati.

Un'opportunità unica per immergersi nell'universo della musica.

Info: www.soundexpo.it (ANSA).