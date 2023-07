Sisma: al via 'Castelli di Memorie' tra musica e incontri

(ANSA) - AMATRICE, 08 LUG - Parte da Amatrice (Rieti) 'Castelli di memorie', il progetto dei Solisti Aquilani, finanziato dal ministero per l'Ambiente e la Sicurezza energetica (Mase) e dalla Fondazione Cassa di risparmio dell'Aquila. Il concerto inaugurale è previsto domani, domenica 9 luglio, nell'auditorium della Laga, alle 19, I Solisti Aquilani, con Daniele Orlando violino solista, eseguiranno 'Le quattro stagioni' di Antonio Vivaldi. La direzione artistica è di Maurizio Cocciolito.

L'iniziativa si apre alle 17.30, in corso Umberto I, con 'Amatrice: memoria e futuro'; visita guidata a cura di Silvia Guerrini e della pro loco in collaborazione con l'amministrazione comunale e con lo scrittore Alessandro Chiappanuvoli. La passeggiata si concluderà con la visita alle botteghe. Alle 20 amatriciana e altre delizie del territorio.

Ingresso gratuito a tutte le iniziative.

'Castelli di memorie' mette in luce i processi di ricostruzione sociale e culturale dei paesi del cratere sismico con un'attenzione a chi in quei posti vive, ha deciso di restare o di trasferirsi, per contribuire a un'economia più sostenibile e dando spazio a temi importanti quali la prevenzione dei rischi, la custodia e la cura del territorio. In particolare, l'obiettivo specifico è creare una rete di cittadini, istituzioni, associazioni e imprese dei borghi delle aree interne per avviare un processo partecipato di ricostruzione della memoria e del patrimonio culturale nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016.

Coinvolti dieci Comuni del Cratere sismico aquilano, l'Università degli studi dell'Aquila, l'Usrc, Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, le cooperative di comunità, le pro loco, le associazioni. I successivi appuntamenti, nel mese di agosto, sono in programma a Fossa (mercoledì 2), Tione degli Abruzzi (giovedì 3), Navelli (venerdì 4), Castel del Monte (sabato 5), Fontecchio (giovedì 10), Barisciano (venerdì 11), Santo Stefano di Sessanio (sabato 12), Beffi di Acciano (sabato 26), Montereale (domenica 27). Chiusura all'Aquila il 13 ottobre. (ANSA).