Pd: Marinelli eletto nuovo segretario regionale

(ANSA) - PESCARA, 08 LUG - Daniele Marinelli è stato proclamato questo pomeriggio a Pescara segretario regionale del Partito Democratico: "subito il cantiere per l'alternativa a Marsilio". Queste le prime parole del neo eletto che succede al senatore Michele Fina.

"Proseguiamo sulla strada tracciata in questi anni, perché la nostra unità e la nostra coesione possano essere messe al servizio della coalizione. Vogliamo - ha detto Marinelli - aprire rapidamente un cantiere per la costruzione dell'alternativa, al quale riteniamo debbano partecipare tutte le forze, politiche e civiche, che si contrappongono alla disastrosa esperienza dell'amministrazione Marsilio. Non siamo all'anno zero, le interlocuzioni sono iniziate, c'è tutto il lavoro che è stato fatto sui territori, in Consiglio regionale.

Sono ottimista, sapremo tutti assieme mettere in campo un'alternativa competitiva, ampia, credibile, guidata autorevolmente e con un programma condiviso".

Marinelli, classe 1984, è cresciuto a Castel di Sangro dove è consigliere comunale dal 2015, capogruppo dal 2020. Ha studiato a Roma dove si è laureato in lettere e filosofia con specializzazione in storia contemporanea. Dal 2019 ha fatto parte della segreteria regionale del Pd come responsabile economia e poi organizzazione. (ANSA).